У ролику продемонстрували битву головної героїні та її загону проти велетня.

Senua's Saga: Hellblade II, сиквел Hellblade: Senua's Sacrifice, анонсували два роки тому на The Game Awards. А на недавній церемонії нагородження студія Ninja Theory вперше поділилася геймплейним трейлером свого екшену. Ролик відзначився вкрай реалістичною графікою.

На відео показується узбережжя з печерою, в яку вирушила головна героїня Сенуа зі своїм загоном. Дівчина як і раніше страждає від психічного розладу. Це підтверджують голоси, які шепочуть в її голові. Героїня разом з соратниками вирішили вбити велетня, що мешкає в печері. Спочатку бійці рухалися в напівтемряві, а потім вийшли на більш-менш освітлену ділянку. Там вони побачили свого жахливого ворога з тілом в шрамах.

Далі в трейлері показується, як Сенуа кинула вогняний спис в супротивника. Дівчина підпалила велетня, проте полум'я перекинулося і на її союзників. Потім почалася масштабна битва: воїни намагалися атакувати ворога, але він не здавався і переслідував головну героїню з союзниками.

Що ще стало відомо з трейлера Senua's Saga: Hellblade II

У грі буде вкрай реалістична графіка. Освітлення, анімації, тіні, деталізація — все це реалізовано на абсолютно новому рівні якості.

Судячи з окремих кадрів, в Hellblade II з'явиться руйнація оточення, хоча є ймовірність, що її додадуть тільки в окремі сцени.

Можливо, велетень стане одним з босів в грі. В кінці трейлера Сенуа зустрілася з ним віч-на-віч.

Автор: Назар Степорук