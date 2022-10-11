У ролику можна побачити різні способи застосування зброї.

Asobo Studio і Focus Entertainment продовжують активно розповідати про пригодницьку гру A Plague Tale: Requiem напередодні релізу. Розробники опублікували черговий трейлер, який присвятили арбалету. Цієї зброї не було в A Plague Tale: Innocence, тому вона стане однією з особливостей продовження.

У першій частині франшизи Аміція користувалася лише пращею для усунення ворогів. А в продовженні арсенал поповниться арбалетом, який відрізняється підвищеною потужністю. Розробники порівняли дві зброї у свіжому ролику. Кидок каменю за допомогою пращі не здійснює ніякого ефекту на противника у важкій броні. Але якщо вистрілити в такого ворога з арбалета, то він звалиться на землю.

Звичайних стражників зброя дозволяє вбивати з одного пострілу. А якщо використовувати вогняні болти, коли противник стоїть в калюжі масла, то можна влаштувати добрячу пожежу. Арбалет також потрібен для взаємодії з оточенням, наприклад, при необхідності закріпити мотузку на балці. Тобто зброя буде застосовуватися для вирішення просторових головоломок.

A Plague Tale: Requiem — основні подробиці

Події в сиквелі розвиваються після історії Innocence. Головні герої вирушили в південні регіони Франції, але через хворобу Гуго їм знову довелося виживати посеред чуми.

Основна ціль в Requiem — пошуки загадкового острова. Паралельно Аміціі належить битися з ворожими солдатами і дізнатися таємницю родового прокляття.

Геймплей у другій частині поліпшили і збагатили новими механіками. Наприклад, у Аміціі з'явилося більше пристосувань для відволікання уваги і усунення супротивників. Гуго отримав свою роль в бою — він вміє сканувати місцевість за допомогою щурів і показувати розташування ворогів.

A Plague Tale: Requiem вийде 18 жовтня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch (хмарна версія).

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