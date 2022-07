Відправитися в Нордскол можна буде з 26 вересня.

Blizzard Entertainment повідомила дату запуску серверів класичної версії World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Користувачі зможуть відправитися на простори крижаного Нордскола з 26 вересня.

Розробники також поділилися різною інформацією про перезапуск старого розширення для WoW. Воно буде входити в підписку, як і класичні версії оригінальної World of Warcraft і The Burning Crusade. Кожен користувач зможе створити одного лицаря смерті на сервері. Судячи з усього, для цього не знадобиться вже прокачаний до 55 рівня персонаж.

Гравці будуть починати пригодe в одній з двох локацій: Борейській тундрі або Ревучому фіорді. До списку професій додасться "Начерк", який дозволяє створювати містичні гліфи для зміни властивостей навичок, а також артефакти для лівої руки.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King — інші подробиці про запуск розширення

В аддон додали легендарні підземелля для п'яти гравців, такі як "Азжол-Неруб" і "Очищення Стратхольма".

Буде оновлений варіант рейду з облогою Наксрамаса на 10 і 25 користувачів.

З'являться свіжі досягнення з різними нагородами за подвиги і звершення гравців.

