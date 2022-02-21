Лезо ще потрібно доробити.

У знаменитої MMORPG World of Warcraft все ще багато фанатів. Один з них — відвідувач форуму Reddit під псевдонімом TethanProps. Він вирішив цікавим способом висловити своє захоплення грою. Ентузіаст поставив собі за мету створити копію легендарного меча з WoW під назвою Крижана Скорбота. І що найцікавіше, TethanProps зміг реалізувати свій задум, хоч поки і не до кінця.

На відео нижче показується репліка зброї, над якою працює ентузіаст. У меча є лише частина леза, проте в майбутньому користувач планує виправити цей недолік. Зате інші елементи Крижаної Скорботи за авторством TethanProps вже зараз вражають уяву. Ентузіаст точково відтворив руків'я і гарду у вигляді рогатого черепа. Він також подбав про орнамент на різних частинах меча, щоб репліка повністю відповідала оригіналу.

Нагадаємо, Крижана Скорбота — це культова зброя, якою володів Артас Менетіл після перетворення на Лицаря Смерті. Принц отримав її ще в Warcraft III. А в WoW він використовував меч у своєму поході проти всіх живих рас на просторах Азерота.

Коротко про World of Warcraft

Це одна з найвідоміших MMORPG на планеті. У неї продовжують грати мільйони користувачів, а нові розширення завжди збільшують популярність проекту — як мінімум короткочасно.

У World of Warcraft реалізовано багато різного контенту. Є повноцінні сюжетні лінії із завданнями, щоденні квести, світові боси, підземелля, рейди і багато іншого.

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