Детектив шукає докази і спілкується з персонажами.

Українська студія Frogwares спільно з виданням IGN опублікувала перші 15 хвилин проходження Sherlock Holmes Chapter One. У ролику можна побачити, як Шерлок Холмс веде розслідування.

Спочатку на відео показується, як детектив і його загадковий друг Джонатан прибули в фешенебельний готель. Тут має відбутися шоу відомого фокусника. Судячи з усього, з ним і пов'язано перше розслідування Холмса на середземноморському острові Кордона.

Для пошуку доказів головний герой може переходити в спеціальний режим. При його включенні екран стає сірим, а біля предметів і персонажів з'являються думки детектива про них. Холмс також здатний сконцентруватися на об'єкті оточення або людині. У такі моменти гравцеві знадобиться шукати всілякі дрібні деталі і робити здогадки, які пізніше приведуть до фінального висновку.

Детальніше про Sherlock Holmes Chapter One

Нова частина Sherlock Holmes з підзаголовком Chapter One розповість про молодого, 21-річного Шерлока Холмса. Він прибув на острів Кордона, щоб розслідувати таємницю смерті своєї матері.

Дії гри відбуваються у відкритому світі, де можна не тільки виконувати сюжетні квести, а й вивчати місцевість і братися за інші розслідування.

Всього в Chapter One буде 5 основних і більше 30 додаткових завдань. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

У Sherlock Holmes Chapter One реалізовано кілька кінцівок. Вони залежать від того, кого звинуватить користувач. Гра не дає підказок на цей рахунок: висновки доведеться робити на основі особистих спостережень. Такий підхід вважається однією з особливостей проекту.

Sherlock Holmes Chapter One вийде 16 листопада 2021 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. версії для PS4 і Xbox One затримаються на кілька тижнів.

Автор: Назар Степорук