Дебютний сезон серіалу The Last of Us охопить усі події першої частини гри, проте буде сильно відрізнятися від першоджерела. Зокрема, в шоу від HBO буде більше драми і менше екшену, на відміну від інтерактивного твору студії Naughty Dog.
Про це в інтерв'ю виданню IGN заявив керівник Naughty Dog Ніл Дракманн.
"Гра вимагає більше екшену та інших активних дій, наприклад, щоб навчити гравця користуватися якоюсь зброєю або пояснити інші механіки. У серіалі вам це не потрібно. Тому ми вирішили більше зосередитися на драмі", – розповів Дракманн.
При цьому, за словами розробника, серіал часто буде копіювати цілі рядки діалогів з гри. Але й без змін не обійшлося. Вони торкнуться окремих подій першої гри.
Про серіал The Last of Us
- Майбутнє шоу від HBO засновано на однойменній грі від студії Naughty Dog. Воно розповість про недалеке майбутнє, де по світу пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс однобокий, що перетворює людей на подобу зомбі.
- У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел. 20 років тому на початку епідемії він втратив свою дочку, а тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита. В ході довгої та важкої подорожі їм доведеться сподіватися лише на самих себе, щоб вижити.
- Джоела зіграє Педро Паскаль – зірка серіалу "Мандалорець", а роль Еллі дісталася Беллі Рамзі, відомої за образом Ліанни Мормонт з "Гри престолів".
- Над шоу працюють Крейг Мейзін та Йохан Ренк, які створили серіал "Чорнобиль", а також автор самої гри – керівник студії Naughty Dog Ніл Дракманн.
- Пілотну серію екранізації зніме російський режисер Кантемір Балагов, відомий за фільмом "Дилда". Ця стрічка отримала приз за найкращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі у 2019 році.