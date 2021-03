У шоу від HBO буде більше драми, ніж екшену.

Дебютний сезон серіалу The Last of Us охопить усі події першої частини гри, проте буде сильно відрізнятися від першоджерела. Зокрема, в шоу від HBO буде більше драми і менше екшену, на відміну від інтерактивного твору студії Naughty Dog.

Про це в інтерв'ю виданню IGN заявив керівник Naughty Dog Ніл Дракманн.

"Гра вимагає більше екшену та інших активних дій, наприклад, щоб навчити гравця користуватися якоюсь зброєю або пояснити інші механіки. У серіалі вам це не потрібно. Тому ми вирішили більше зосередитися на драмі", – розповів Дракманн.

При цьому, за словами розробника, серіал часто буде копіювати цілі рядки діалогів з гри. Але й без змін не обійшлося. Вони торкнуться окремих подій першої гри.

Про серіал The Last of Us

Майбутнє шоу від HBO засновано на однойменній грі від студії Naughty Dog. Воно розповість про недалеке майбутнє, де по світу пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс однобокий, що перетворює людей на подобу зомбі.

У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел. 20 років тому на початку епідемії він втратив свою дочку, а тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита. В ході довгої та важкої подорожі їм доведеться сподіватися лише на самих себе, щоб вижити.

Джоела зіграє Педро Паскаль – зірка серіалу "Мандалорець", а роль Еллі дісталася Беллі Рамзі, відомої за образом Ліанни Мормонт з "Гри престолів".

Над шоу працюють Крейг Мейзін та Йохан Ренк, які створили серіал "Чорнобиль", а також автор самої гри – керівник студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Пілотну серію екранізації зніме російський режисер Кантемір Балагов, відомий за фільмом "Дилда". Ця стрічка отримала приз за найкращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі у 2019 році.

Автор: Сергій Коршунов