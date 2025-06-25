Апдейт буде присвячений режиму Mann vs. Machine.

Valve повідомила про підготовку нового контентного оновлення для Team Fortress 2, це перше велике розширення гри з 2017 року, коли вийшов Jungle Inferno. Цього разу апдейт буде присвячений кооперативному режиму Mann vs. Machine, де гравці б'ються проти хвиль роботів.

У рамках підготовки до апдейту компанія звернулася до спільноти з проханням надсилати власні мапи та місії для Mann vs. Machine. Контент від гравців буде відібраний і включений в оновлення. Термін подачі - до 27 серпня.

Судячи з повідомлення Valve, оновлення вийде у два етапи: перша частина - ближче до кінця серпня, друга - до Геловіну.

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Останніми роками Team Fortress 2 підтримується в основному за рахунок користувацького контенту. Незважаючи на рідкісні апдейти, гра стабільно входить у топи Steam за онлайном, наприклад, у 2023 році шутер встановив власний рекорд за кількістю одночасних гравців.

Раніше ми розповідали, що в Team Fortress 2 відбулася найбільша угода. Шапку в грі купили за 40 тисяч доларів.

Крім того, нещодавно Valve через 17 років виправила колір штанів Розвідника з Team Fortress 2, а потім відкотила оновлення. Через це в ком'юніті гри розігралася справжня драма.

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