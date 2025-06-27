Гра вийде 27 лютого 2026 року на ПК і консолях.

У ніч з 26 на 27 червня компанія Capcom провела невелику презентацію, під час якої показала 5-хвилинне відео з геймплеєм Resident Evil Requiem, а також розкрила деякі подробиці про дев'яту номерну частину серії.

Наприклад, головним героєм міг стати Леон, але ця ідея не прижилася, тому що в грі робиться наголос на елементи хорора – Леон не зміг би лякатися разом із гравцем, а Capcom хоче домогтися такого ефекту.

Створювати атмосферу страху будуть за допомогою нової головної героїні, Грейс Ешкрофт, "замкнутого" і "полохливого" агента ФБР. Вона, обіцяють Capcom, буде лякатися так само, як і гравці, і в міру проходження гри буде вчитися долати свої страхи. При цьому Леон все ж може з'явитися в майбутніх DLC.

Відео дня

Події Requiem розгортаються через 7 років після фіналу Resident Evil Village і через три десятиліття після того, як Раккун-Сіті було стерто з лиця землі внаслідок ядерного удару. Нова частина вперше з Resident Evil 6 продовжує загальну сюжетну лінію.

Також розробники показали перші геймплейні кадри Requiem з головною героїнею та монстрами. Ігровий процес розгортатиметься як від першої, так і від третьої особи – між ними можна перемикатися в будь-який момент.

Дата релізу Resident Evil Requiem залишилася без змін – гра вийде 27 лютого 2026 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

Раніше Capcom поділилася, що Resident Evil Requiem додали до списку бажаного вже 1 мільйон разів. Причому це тільки дані з PS Store і Steam, оскільки сторінка на Xbox ще не з'явилася.

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