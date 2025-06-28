Раніше він уже виграв 6 тисяч доларів, завдяки читам.

Себастьян Араухо, гравець у Fortnite, який заробив майже 7 тисяч доларів на турнірах, тепер зобов'язаний виплатити Epic Games 175 тисяч доларів за обхід бану та порушення авторських прав.

Як розповіли в Epic Games виданню PC Gamer, Араухо був забанений 6 червня 2024 року за використання зовнішнього пристрою на турнірі, що отримує доступ до пам'яті комп'ютера безпосередньо, щоб обійти античит-систему.

Однак замість того, щоб прийняти покарання, він створив щонайменше три фейкові акаунти і використовував спуфер, що дає змогу приховувати залізо, продовжуючи брати участь у змаганнях до жовтня.

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За чотири місяці він узяв участь у 18 турнірах і виграв 6850 доларів, але при цьому зібрав майже тисячу скарг від інших гравців. Epic почала розслідування, а в грудні 2024 року подала на геймера до суду.

Оскільки Араухо проігнорував судовий процес, студія отримала так зване рішення за замовчуванням: суд зобов'язав його виплатити 168 550 доларів за порушення закону про авторське право, а також 6971 доларів на покриття юридичних витрат. Додаткові 100 тисяч у вигляді штрафу суд відхилив як надмірні.

Epic заявила, що спрямує всю суму в благодійний фонд Child's Play, який займається закупівлею ігор та іграшок для дитячих лікарень.

Раніше ми розповідали, що розробників Fortnite звинуватили в порушенні закону США через голос Дарта Вейдера в грі. Гільдія кіноакторів стверджує, що покійний Джеймс Ерл Джонс не давав згоду використовувати свій голос у відеоіграх.

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