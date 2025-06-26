Найпопулярніші ігрові консолі всіх часів показали на інфографіці

PlayStation 2 вийшла в Японії у березні 2000-го, а в Північній Америці у жовтні того ж року.

Фахівці візуалізували рейтинг найпопулярніших ігрових консолей всіх часів, що охоплює різні покоління приставок. Інфографіку представлено на порталі Visual Capitalist.

Її створили на основі даних про продажі, отриманих від аналітичної компанії Statista, а також інших джерел. Були використані дані станом на березень 2025 року.

Як і варто було очікувати PlayStation 2 компанії Sony, лідирує з показником у 160 мільйонів проданих пристроїв.

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Приставка вийшла в Японії 4 березня 2000 року, а в Північній Америці 26 жовтня 2000-го. PS2 випускалася майже 13 років, що стало одним із найдовших життєвих циклів в історії ігрової індустрії.

Зазначимо також, що Sony належить п'ять із восьми місць у списку, що свідчить про інноваційний підхід і вдалу маркетингову стратегію.

На другому місці в рейтингу знаходиться універсальна консоль Switch компанії від Nintendo з показником у 152 мільйони проданих одиниць. Єдиною консоллю Microsoft, що увійшла до числа лідерів, залишається Xbox 360.

Ігрові консолі – останні новини

Раніше Sony опублікувала звіт за минулий фінансовий рік. Компанія повідомила про продаж 2,8 мільйона PlayStation 5.

Загалом з моменту випуску PS5 у 2020 році було продано 77,8 мільйона консолей. Це на 1,2 мільйона менше, ніж за аналогічний період життя PlayStation 4.

Також повідомлялось, що Sony буде випускати принаймні по одному ексклюзиву на рік "‎у потрібний час і на належному рівні якості"‎.

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