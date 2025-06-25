Спочатку нейромережі мали малювати портрети вчених у грі.

Анонс Jurassic World Evolution 3 на Summer Game Fest 2025 загалом пройшов добре, але дещо все ж вивело гравців із себе.

Уважні користувачі побачили на сторінці в Steam позначку про те, що портрети вчених у грі намалював штучний інтелект. Очевидно, що зроблено це з метою економії на художниках, що дуже не сподобалося аудиторії. Деякі гравці навіть заявляли, що тепер не купуватимуть проєкт.

Розробники з Frontier оперативно відреагували на обговорення і вирішили ситуацію на користь гравців: студія відмовилася від послуг нейромереж:

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"Ми відмовилися від використання генеративного ШІ для створення портретів учених у Jurassic World Evolution 3 після отримання перших відгуків. Команда продовжує старанно працювати над грою і з нетерпінням чекає її запуску 21 жовтня".

Утім, не всі гравці поділяють думку про таке радикальне рішення. Наприклад, на Reddit почалося обговорення, що використання ШІ під час розроблення - повсюдне явище, і це дає змогу розробникам заощаджувати сили та час, які знадобляться для важливіших аспектів гри.

Реліз Jurassic World Evolution 3 заплановано на 21 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше Activision підтвердила, що використовувала генеративний ШІ в розробці Call of Duty: Black Ops 6. Компанія використовує нейромережі для ассетів і внутрішньоігрових артів.

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