Повний комплект інструментів Zone Kit може зайняти до 700 ГБ на диску.

Разом з оновленням 1.5 для "Сталкера 2" вийшов довгоочікуваний набір інструментів для створення модифікацій – Stalker 2 Zone Kit, одночасно шокувавши моддерську спільноту своїми системними вимогами.

Представлений як "перша фаза" інструментарію, Stalker 2 Zone Kit може зайняти до 700 ГБ на диску. У виданні PC Gamer з'ясували, що під час спроби встановлення система запитує завантаження на 471 ГБ, яке в підсумку розпаковується в 659 ГБ.

Для порівняння, сама гра Stalker 2 важить 160 ГБ, а інші відомі моддингові комплекти значно компактніші: набір інструментів для Baldur's Gate 3 – 150 ГБ, а Creation Kit для Starfield - усього 20 ГБ.

Відео дня

На питання про причини такого великого розміру представники GSC пояснили, що всі ігрові ассети в Zone Kit представлені в оригінальній якості без будь-якого стиснення.

"Наразі Zone Kit перебуває на першій стадії, тому ми розглянемо можливості оптимізації розміру (якщо це можливо) у майбутньому", – повідомили в студії.

Моддери вже взялися за Stalker 2: відео

Нагадаємо, у великому патчі 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники, зокрема, поліпшили систему А-Life і додали можливість збирати частини мутантів і продавати їх.

Сама гра вийшла в листопаді 2024 року. У студії GSC Game World є великі плани на подальший розвиток "Сталкера 2": вони планують випустити два сюжетні доповнення і додати онлайн-режим, а Netflix може зняти серіал за грою.

Наприкінці травня відбувся реліз оновленої трилогії "Сталкер" з поліпшеною графікою і QOL функціями. Усім власникам оригіналів ремастери доступні безкоштовно.

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