Поки що функція доступна тільки учасникам програми Xbox Insider.

Microsoft почала тестувати в додатку Xbox для Windows оновлену бібліотеку ігор, яка тепер автоматично підхоплює встановлені проєкти зі Steam і Battle.net. Функція поки доступна тільки учасникам програми Xbox Insider, але пізніше цього року її відкриють для всіх.

Як написано в блозі Xbox, тепер після встановлення гри з підтримуваного магазину вона з'являється в розділі "Моя бібліотека" і серед останніх запусків на бічній панелі. При цьому запуск здійснюється так само через рідний клієнт, але вся навігація - через Xbox.

Microsoft підкреслює, що мета - зібрати всі встановлені ігри в одному вікні, щоб спростити доступ і позбавити користувачів від постійного перемикання між лаунчерами. У налаштуваннях можна буде відключити відображення конкретних платформ.

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Пізніше в Xbox для Windows додадуть підтримку й інших магазинів, зокрема GOG і Epic Games Store.

Раніше ми розповідали, що Microsoft і AMD уклали партнерство для створення нових консолей Xbox. Президент Xbox Сара Бонд оголосила, що Microsoft працює над тим, щоб Windows стала головною ігровою платформою.

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