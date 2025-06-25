Під удар потрапив навіть оригінальний композитор гри.

YouTube тимчасово видалив з каналу композитора Genshin Impact Ю-Пена Ченя трек Slight Distress, через скаргу на порушення авторських прав.

Проблема в тому, що страйк на музику подав не правовласник, а маловідомий репер Roshi, який сам використовував цей саундтрек у своїх відео.

Roshi оформив скарги від імені лейбла UMG на всіх користувачів, які використовували Slight Distress у роликах, включно з оригінальним каналом композитора. Ютуб, як зазвичай, зреагував автоматично: відео з треком видалили без попередньої перевірки. Пізніше його повернули, але історія моментально розлетілася соцмережами.

Відео дня

Roshi нібито використовував мелодію Ченя як фон для свого репу, а потім почав масово розсилати скарги на всіх, хто викладав оригінал або робив на нього ремікси. Серед постраждалих - низка блогерів і музикантів зі спільноти Genshin Impact, яким довелося або видаляти відео, або переробляти контент.

Раніше ми розповідали, що всі гравці Genshin Impact у США мають підтвердити свій вік, інакше акаунт заблокують. Не так давно американським підліткам молодше 16 років заборонили купувати лутбокси в грі без згоди батьків.

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