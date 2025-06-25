Також розробники показали 11 хвилин геймплею.

Supermassive Games оголосила дату виходу Little Nightmares 3. Третя частина хорор-серії вийде 10 жовтня на ПК, Playstation 5, Xbox Series і Nintendo Switch 2.

Гра розповість про героїв на ім'я Малий і Одна, яким доведеться виживати у світі Нізвідки. Гравцям належить проходити рівні з головоломками, тікати від монстрів і використовувати унікальні здібності персонажів: Малий озброєний луком, а Одина використовує гайковий ключ для руйнування об'єктів і атаки ворогів.

Проєкт можна пройти поодинці або в кооперативі. Під час одиночної гри другим героєм керує ШІ.

Відео дня

Покупці передзамовлення отримають ремастер першої частини Little Nightmares Enhanced Edition, він вийде разом із третьою частиною. Власники оригіналу отримають оновлену версію безкоштовно.

У Steam стандартне видання оцінили в 1207 гривень, а розширене Deluxe - у 1862 гривні. Дорожче видання містить два сюжетних DLC і набір косметики.

Також було анонсовано VR-спін-офф серії - Little Nightmares VR: Altered Echoes. Подробиці про нього поки не розкриті.

Крім того, Supermassive показала 11 хвилин геймплея Little Nightmares 3.

Раніше ми розповідали, що на Summer Game Fest показали трейлер End of Abyss, який вже дуже сильно нагадує Little Nigtmares.

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