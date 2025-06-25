Геймдиректор Тімон Смектала почав переживати, коли зрозумів, що гравці чекали на повноцінний ремастер.

Techland готується випустити безкоштовне оновлення Retouched для оригінальної Dying Light, воно вийде 26 червня на всіх платформах.

Оновлення приносить серйозні зміни в зовнішній вигляд і звук гри. Серйозно підтягнули текстури, тіні та освітлення.

Як пояснив креативний директор серії Тімон Смектала, після січневого анонсу багато хто сприйняв апдейт як повноцінний ремастер, що змусило його понервувати. Але студія підкреслює, що це не перевидання, а спроба вичавити максимум з оригіналу.

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Команда вручну переглянула практично всі ассети на карті. Як каже провідний 3D-художник проєкту Кшиштоф Кнефель, він буквально пройшовся всією мапою в пошуках модельок, які можна було б поліпшити.

Оновили і звук. Композитор оригінальної гри Павло Блашчак написав нові композиції. Також змінили амбієнт, звуки оточення, поліпшили відгук під час влучень і взаємодії з ворогами.

Усі поліпшення стануть доступні безкоштовно. Techland запевняє, що оновлення не збільшить навантаження на ПК, власники слабких систем можуть не турбуватися.

Раніше ми розповідали, що на Summer Game Fest 2025 студія Techland представила дату релізу Dying Light: The Beast, спін-оффу серії з Кайлом Крейном у головній ролі.

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