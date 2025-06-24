Розробкою займалася команда Hypixel, найвідомішого мультиплеєрного Minecraft-сервера.

Амбітний "вбивця" Minecraft - Hytale - був закритий після 10 років розробки. Гру вперше анонсували ще у 2018 році, але відтоді у проєкту не було жодної притомної іграбельної версії.

Розробкою займалася Hypixel Studios, команда, відома за найпопулярнішим Minecraft-сервером із міні-іграми. Того ж 2018 року розробників взяла собі під крило Riot Games, компанія дала їм грошей і влаштувала маркетингову компанію. Перший і єдиний трейлер Hytale набрав 61 мільйон переглядів.

Про закриття проєкту оголосив співзасновник Hypixel Studios під ніком Noxy. Розробка проєкту припиняється, а сама студія згортається, але, як він підкреслює, цього не хотіли ні вони, ні Riot. Просто стало зрозуміло, що вони не зможуть реалізувати все обіцяне гравцям.

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Noxy поділився, що з часом амбіції розробників тільки зростали. Наприклад, у 2022 році проєкт повністю перезапустили, а у 2023-му Hytale перейшла на інший рушій.

У підсумку розробка зайшла в глухий кут. Розробники не хотіли йти на компроміси з масштабами гри або технічною частиною, тому що це означало б відхід від того проєкту, про який вони мріяли:

"Кожен із цих варіантів означав би відмову від того, що робило Hytale особливою. Це не була б та гра, яку ми хотіли створити. І це не була б та гра, на яку ви заслуговуєте".

Водночас Noxy підкреслив, що закриття Hypixel Studios не означає закриття Minecraft-сервера Hypixel. Riot Games виплатила компенсації розробникам і вони готові далі продовжувати роботу.

Раніше ми розповідали, що Riot Games робить MMORPG за League of Legends. Засновник Riot сподівається, що вона вийде до польоту на Марс.

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