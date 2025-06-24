Реліз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 все ще запланований на жовтень цього року.

У студії The Chinese Room, яка зараз займається Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, відбулися звільнення. Офіційного анонсу не було, але одразу кілька колишніх співробітників повідомили про це в LinkedIn.

Серед них - VFX-художник Джеймі Беррі, технічний продюсер Паскаль Сіддонс, 3D-аніматор Бредлі Адамс і художник з оточення Адам Шарп. Майже всі згадують, що скорочення торкнулися не тільки їх, а й багатьох інших.

Видавець Bloodlines 2, компанія Paradox Interactive, підтвердив у відповідь на запит PC Gamer, що скорочення дійсно були, але вони не вплинуть на вихід гри. За їхніми словами, реліз, як і раніше, запланований на жовтень 2025 року.

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Причина, найімовірніше, у загальній кризі всередині холдингу Sumo Group, якому належить The Chinese Room. Ще влітку 2024 року компанія скоротила близько 15% співробітників і закрила одну з дочірніх студій - Timbre Games.

У лютому 2025-го Sumo заявила, що тепер повністю зосереджується на наданні аутсорсингових послуг і це відіб'ється на її командах і людях.

Нагадаємо, The Chinese Room веде розробку Bloodlines 2 з 2021 року після того, як Paradox забрала проєкт у Hardsuit Labs. Відтоді гра пережила кілька переносів, останній - у березні цього року, коли реліз перенесли з літа на жовтень.

Раніше ми розповідали, що у Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 будуть романи, але тільки вампірські. Щоправда, вигляд це має огидний, каже креативний директор проєкту.

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