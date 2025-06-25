Загалом у грі вже забили 55 мільйонів голів.

Студія Sloclap відзвітувала про нове досягнення - аркадний спортивний екшен Rematch залучив понад три мільйони гравців. Гра вийшла 19 червня, а за останню добу піковий онлайн у Steam склав понад 78 тисяч осіб.

За даними розробників, з моменту релізу користувачі провели 11.8 мільйонів матчів, забили 55.6 мільйонів голів, зробили 33.5 мільйонів результативних передач і відбили 69.1 мільйон ударів.

Проєкт доступний на всіх актуальних платформах, але поки не підтримує кроссплей, що залишається одним із головних нарікань з боку гравців.

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Rematch - це командна гра 5 на 5, у якій спортивні елементи поєднуються з механіками з файтингів. Sloclap, які раніше розробили Sifu і Absolver, перенесли в нову гру свій досвід у бойових системах: у матчах важливі таймінг, контроль простору і точність дій між гравцями.

Раніше ми розповідали, що онлайн Playstation 5 вперше перевищив онлайн Playstation 4. Ще рік тому кількість власників консолей була рівною.

Крім того, нещодавно фанати Star Wars Battlefront 2 влаштували флешмоб і поставили новий рекорд з онлайну. У гру одночасно грали 18 тисяч осіб.

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