Крім того, розробники нарешті почали повноцінну роботу над A-Life.

GSC Game World випустила патч 1.5 для Stalker 2: Heart of Chornobyl. Оновлення додало в гру більше глибини та нарешті дало більше повітря моддерам.

Одна з ключових фіч - працююча система A-Life. Тепер поведінка персонажів у Зоні не обмежується тільки тим, що бачить гравець, а світ живе своїм життям навіть за межами екрана. Також NPC більше не будуть раптово з'являтися у вас під носом.

У бойовій системі теж є зміни. Додали дві нові гармати - пістолет і гвинтівку, а ще одну аномалію - електричний водяний вихор. Ще додали обіцяну часткову перезарядку: тепер зброя буде "запам'ятовувати", на якому етапі перервалася анімація перезарядки.

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Також тепер можна збирати частини тіл мутантів і продавати їх. Інтерфейс теж підтягнули: схрон став зручнішим за рахунок збільшеного вікна.

Гра отримала офіційну підтримку модів - через Steam Workshop і mod.io. Для цього студія випустила набір інструментів Zone Kit, що дає змогу спільноті створювати свої сценарії, карти і механіки.

Патч містить поліпшення в ШІ ворогів, доопрацювання балансу зброї, виправлення в продуктивності та сумісність з екранами 21:9 і 32:9. Повний список правок опублікований у блозі розробників.

Раніше ми розповідали, що Гейб Ньюелл пройшов Stalker 2 вже тричі і збирається в четвертий. Після того як творець Steam подивиться всі кінцівки, він збирається вирішити, у що грати далі.

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