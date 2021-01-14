За носіння копії зброї з гри затриманому загрожує кримінальне покарання.

У Запоріжжі поліція затримала молодика з копією меча з гри "Відьмак".

Хлопець зізнався, що меч був виготовлений кустарним способом, проте пояснити його історію походження і мету використання не зміг, заявила прес-служба патрульної поліції Запорізької області у Facebook.

Втім, цей меч відомий всім шанувальникам серії ігор "Відьмак". У The Witcher 3: Wild Hunt з таким мечем ходила Цирі – одна з ключових героїнь третьої частини. У цього меча навіть є назва – Зіраель, тобто Ластівка. Так в книгах Анджея Сапковського, за мотивами яких і була створена ігрова серія, називали саму Цирі.

Однак поліція цього не знала, і на місце затримання була викликана слідчо-оперативна група. У прес-службі підкреслили, що за носіння, виготовлення або збут холодної зброї передбачена кримінальна відповідальність.

Чи був меч заточений або ж це була звичайна репліка – в поліції не уточнили.

Детальніше про серію The Witcher

Трилогія ігор про Відьмака була створена польською студією CD Projekt RED. Остання частина вийшла у 2015 році і знайшла світову популярність.

Завдяки успіху гри, найбільша стрімінгова платформа Netflix зацікавилася створенням серіалу "Відьмак", а актор Генрі Кавілл ("Бетмен проти Супермена") сам попросився на роль Геральта з Рівії – головного героя саги.

За даними на середину 2020 року вся трилогія ігор розійшлася тиражем у 50 мільйонів копій.

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Автор: Сергій Коршунов