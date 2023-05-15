Для проходу далі необхідно перемогти в 3 з 5 матчів.

Кіберспортивний турнір BLAST.tv Paris Major 2023 з дисципліни Counter-Strike: Global Offensive триває. Сьогодні, 15 травня, пройде четвертий раунд в серії Legends. На ньому виступить українська команда Natus Vincere (NAVI) проти Monte.

Матч розпочнеться о 16:30 за київським часом, про що сказано на офіційному сайті колективу. З четвертого раунду турніру почали діяти нові правила. Для перемоги необхідно виграти в двох раундах з трьох.

На поточний момент NAVI займає 7 сходинку в загальній таблиці. Суперник українців в особі Monte знаходиться на одну позицію вище. У них однакові результати: 2 перемоги, 1 поразка і 6 очок. Таку ж кількість балів мають ще три команди, які розташувалися з 3 по 5 місця. Це Apeks, ITB та Liquid відповідно.

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Турнір BLAST.tv Paris Major 2023: що відомо

Після етапу Legends розпочнеться плей-офф. Для проходу далі необхідно перемогти в 3 з 5 матчів. Тобто у NAVI є дві спроби, щоб потрапити в плей-офф.

На основі результатів за 3 раунди лідирує команда Heroic з 3 перемогами і 9 очками.

На BLAST.tv Paris Major 2023 учасники борються за призовий фонд $1,25 мільйона, а також слоти на IEM Cologne 2023 і BLAST Premier: World Final.

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