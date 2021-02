Мила пригодницька гра Kena: Bridge of Spirits обзавелася датою релізу.

У ніч з 25 на 26 лютого Sony провела чергову онлайн-трансляцію State of Play, на якій представила нові ігри та оновлення для тайтлів, що вже вийшли. УНІАН обрав найголовніші анонси.

На презентації було представлено 10 ігор. Більша частина з них не є ексклюзивами PlayStation. Винятком став Returnal – roguelike-шутер з елементами bullet hell, який вийде 30 квітня.

Новий трейлер Returnal

Найприємнішим анонсом став Oddworld: Soulstorm. Гру показували і раніше, але тепер стало відомо, що вона вийде 6 квітня і буде безкоштовною для передплатників сервісу PS Plus, але тільки на PlayStation 5. Власникам PS4 гру доведеться купувати.

Трейлер Oddworld: Soulstorm

Мила пригодницька гра Kena: Bridge of Spirits обзавелася датою релізу. Вона вийде 24 серпня як на консолі PlayStation, так і на ПК.

Трейлер Kena: Bridge of Spirits

Ще одним цікавим проектом на трансляції став Sifu – стильний бойовик з рукопашними сутичками від творців рольового екшену Absolver.

Трейлер Sifu

Декілька анонсів по Final Fantasy VII Remake

Творці ремейка Final Fantasy VII показали оновлення для PS5. Всі власники гри на консолі нового покоління отримають його безкоштовно. У версії FFVII для PlayStation 5 зміниться освітлення, буде поліпшено текстури, також додадуть фоторежим та різні ефекти, такі як туман. Гра дасть вибір між двома режимами графіки – 4К або 60 FPS.

Також для ремейка випустять додаткову главу про персонажа Юффі.

Трейлер ремейка Final Fantasy VII для PlayStation 5

Слідом за анонсом на State of Play Видавець Square Enix представив дві мобільних гри за Final Fantasy:

Final Fantasy 7: The First Soldier – спін-офф сьомої частини в жанрі королівської битви. Дії гри розвернуться за 30 років до подій Final Fantasy VII. Тут солдати битимуться один з одним на просторих локаціях. Гра вийде вже в цьому році на iOS та Android.

Трейлер Final Fantasy 7: The First Soldier

Final Fantasy 7: Ever Crisis – це ремейк FFVII для мобільних платформ, виконаний в стилі оригінальної гри. До Ever Crisis увійдуть й всі спін-оффи гри. Реліз заплановано на 2022 рік.

Трейлер Final Fantasy 7: Ever Crisis

Також на State of Play представили патч для Crash Bandicoot 4: It's About Time, що поліпшує гру на PlaySation 5. Четверта частина "Креша" на консолі нового покоління працюватиме в 4K 60 FPS з підтримкою функції 3D-Audio та можливостей геймпада DualSense. Оновлення вийде 12 березня і дістанеться власникам гри безкоштовно.

Трейлер Crash Bandicoot 4: It's About Time на PS5

Ще на трансляції показали геймплей чергової частини хоррора Five Nights at Freddy з підзаголовком Security Breach. Гра вийде на PS4, PS5 та ПК у 2021 році.

Геймплей Five Nights at Freddy: Security Breach

Не забули Sony й про ще один свій тимчасовий ексклюзив – шутер Deathloop від студії Arkane. Гра так і не обзавелася точною датою виходу, проте отримала музичний трейлер, де розробники детально показали геймплей.

Трейлер Deathloop

Deathloop вийде на PS5 та ПК у 2021 році.

Автор: Сергій Коршунов