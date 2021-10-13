Польська студія The Farm 51 вирішила змінити спосіб поширення свого проекту і зробила пропозицію багатим геймерам.

Розробники World War 3 з команди The Farm 51 заявили про переведення шутера на умовно-безкоштовну модель поширення. Видавцем гри стала компанія MY.GAMES. Тепер автори зароблятимуть на внутрішніх покупках. І вони вже підготували багато наборів з предметами. Один з них коштує $5 мільйонів і надає головну роль в короткометражному фільмі.

Закрите бета-тестування World War 3 розпочнеться 25 листопада. Воно триватиме аж до березня наступного року. Саме на цей місяць призначена відкрита "бета". Щоб отримати доступ до найближчого тестування, необхідно придбати один з наборів ЗБТ. Вони включають багато різноманітного контенту — від бойового пропуску до схем зброї і преміальної валюти. Найдешевший комплект коштує близько 440 гривень, а найдорожчий — 131,7 мільйона гривень ($5 мільйонів). Останній називається "президентським" і реалізовується лише в одному екземплярі.

Що дає набір

Унікальний аватар із зовнішністю гравця і ексклюзивну зброю.

Копію шолома роніна з World War 3 в масштабі 1 до 1.

Головну роль в короткометражному фільмі за мотивами шутера.

Точну копію рідної місцевості користувача в якості ігрової локації.

Доступ до ЗБТ, преміальну валюту, бойові перепустки і обліки.

The Farm 51 також подбала про людей, які придбали World War 3 в ранньому доступі Steam. Кожен з них отримає набір ветерана з ексклюзивними бонусами і можливість взяти участь в закритому бета-тестуванні.

Детальніше про World War 3

Це класичний змагальний шутер, де бійці діляться на кілька фракцій. Список включає Україну, Росію та Німеччину. Командні битви проходять на картах, які створені на основі реальних місць. Гра вийшла 19 жовтня 2018 року в ранньому доступі Steam, але скоро її припинили підтримувати. А тепер, судячи із заявлених змін, World War 3 буде заробляти гроші за аналогією з Warface.

Автор: Назар Степорук