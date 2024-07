Новий безкоштовний шутер із кооперативом і красивою графікою став хітом у Steam

В особливостях The First Descendant розробники вказують стратегічні бої проти величезних босів, унікальних персонажів і кооператив на чотирьох.

Учора відбувся реліз умовно-безкоштовного шутера від третьої особи The First Descendant, який був однією з найбільш часто додаваних у вішліст ігор у Steam.

Гру позиціонують як лутер-шутер "нового покоління". Основні фішки тут – стратегічні бої проти величезних босів, унікальні персонажі з різними вміннями, кооператив на чотирьох, а також високоякісна графіка на Unreal Engine 5.

У перші години після релізу піковий онлайн The First Descendant перевалив за 220 тис. гравців. Прямо зараз гра посідає шосте місце за онлайном серед усіх ігор сервісу, обійшовши GTA V і Apex Legends. Крім того, The First Descendant вдалося вибитися в топ за виручкою в Steam, і це попри літній розпродаж, який триває зараз.

Незважаючи на явний комерційний успіх, відгуки користувачів змішані – 46% на підставі понад 13 тис. відгуків. Найчастіше проєкт критикують за баги і проблеми з оптимізацією. Наразі до геймплею гравці не висловлювали претензій, згадуючи схожість із Destiny 2 і Warframe.

Зараз в The First Descendant проходить попередній сезон. У грі вже доступний бойовий пропуск, а першу порцію нових персонажів додадуть у серпні. Перекладу українською мовою немає.

The First Descendant потрапив до нашого списку проєктів, на які варто звернути увагу в липні 2024 року. Також найближчими тижнями вийде нова гра від творців Genshin Impact, нуарний детектив про Нью-Йорк 2329 року та інші новинки.

Також рекомендує звернути увагу на топ-10 ігор, які варто купити на літньому розпродажі Steam. Розпродаж триватиме до вечора 12 липня, тож не варто поспішати - ще є час як слід усе обміркувати.

Вас також можуть зацікавити новини: