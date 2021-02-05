Нова Call of Duty стала найбільш завантажуваною грою на PS5 в січні / фото Activision

Sony опублікувала список найпопулярніших ігор в PlayStation Store в січні 2021 року. Найбільш завантажуваними іграми на консолі PlayStation стали шутер Call of Duty: Black Ops Cold War та футбольний симулятор FIFA 21.

Про це компанія повідомила в офіційному блозі.

Найбільш завантажувані ігри в січні на PlayStation 5

США/КанадаЄвропа
1Call of Duty: Black Ops Cold WarFIFA 21
2Hitman 3Hitman 3
3Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesCall of Duty: Black Ops Cold War
4Madden NFL 21Assassin’s Creed Valhalla
5NBA 2K21Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
6Assassin’s Creed ValhallaMortal Kombat 11
7FIFA 21Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
8Demon’s SoulsImmortals Fenyx Rising
9Mortal Kombat 11Demon’s Souls
10Tom Clancy’s Rainbow Six SiegeNo Man’s Sky

Цікаво, що в списку найбільш завантажуваних ігор за січень на PlayStation 4 також лідирує нова частина Call of Duty.

Найбільш завантажувані ігри в січні на PlayStation 4

США/КанадаЄвропа
1Call of Duty: Black Ops Cold WarCall of Duty: Black Ops Cold War
2Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V
3MinecraftMinecraft
4The ForestFIFA 21
5Red Dead Redemption 2The Forest
6Madden NFL 21The Crew 2
7ARK: Survival EvolvedRed Dead Redemption 2
8NBA 2K21ARK: Survival Evolved
9Gang BeastsGran Turismo Sport
10Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesFall Guys: Ultimate Knockout

У трійку найпопулярніших ігор на PS VR в січні увійшли наступні проекти:

  • Beat Saber;
  • Job Simulator;
  • Superhot VR.

Серед умовно-безкоштовних ігор на старому і новому поколінні консолей PlayStation найпопулярнішими в США та Європі були Rocket League, Call of Duty: Warzone та Fortnite.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов