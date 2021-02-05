Sony опублікувала список найпопулярніших ігор в PlayStation Store в січні 2021 року. Найбільш завантажуваними іграми на консолі PlayStation стали шутер Call of Duty: Black Ops Cold War та футбольний симулятор FIFA 21.
Про це компанія повідомила в офіційному блозі.
Найбільш завантажувані ігри в січні на PlayStation 5
|США/Канада
|Європа
|1
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|FIFA 21
|2
|Hitman 3
|Hitman 3
|3
|Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|4
|Madden NFL 21
|Assassin’s Creed Valhalla
|5
|NBA 2K21
|Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
|6
|Assassin’s Creed Valhalla
|Mortal Kombat 11
|7
|FIFA 21
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|8
|Demon’s Souls
|Immortals Fenyx Rising
|9
|Mortal Kombat 11
|Demon’s Souls
|10
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|No Man’s Sky
Цікаво, що в списку найбільш завантажуваних ігор за січень на PlayStation 4 також лідирує нова частина Call of Duty.
Найбільш завантажувані ігри в січні на PlayStation 4
|США/Канада
|Європа
|1
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|2
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|3
|Minecraft
|Minecraft
|4
|The Forest
|FIFA 21
|5
|Red Dead Redemption 2
|The Forest
|6
|Madden NFL 21
|The Crew 2
|7
|ARK: Survival Evolved
|Red Dead Redemption 2
|8
|NBA 2K21
|ARK: Survival Evolved
|9
|Gang Beasts
|Gran Turismo Sport
|10
|Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
|Fall Guys: Ultimate Knockout
У трійку найпопулярніших ігор на PS VR в січні увійшли наступні проекти:
- Beat Saber;
- Job Simulator;
- Superhot VR.
Серед умовно-безкоштовних ігор на старому і новому поколінні консолей PlayStation найпопулярнішими в США та Європі були Rocket League, Call of Duty: Warzone та Fortnite.