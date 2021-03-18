Кіберспортивний клуб оголосив про співпрацю з українським фондом допомоги тваринам.

Українська кіберспортивна команда NAVI допомагатиме тваринам у притулках спільно з благодійним фондом Happy Paw.

Про нову співпрацю Natus Vincere повідомила на своєму сайті.

"Сьогодні ми починаємо співпрацю з фондом Happy Paw, що допомагає тваринам з притулків знайти новий будинок. Раніше ми вже випустили колекцію мерча для домашніх тварин, а частину доходу від продажів віддали на благодійність. В рамках колаборації з Happy Paw ми проведемо кілька цікавих активностей, а також ви більше дізнаєтеся про домашніх вихованців гравців NAVI", – заявив CMO Natus Vincere Олександр Павленко.

Більше подробиць кіберспортивний клуб повідомить пізніше.

Нагадаємо, що фонд Happy Paw щомісяця допомагає більш ніж 20 притулкам по всій Україні, а також проводить інформаційні кампанії з метою популяризації прибудови собак і котів з притулків.

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Автор: Сергій Коршунов