Постраждалі опинялися в пастці на межі галактики, і не могли вибратися.

Нещодавно в космічному симуляторі Elite: Dangerous стався дивний інцидент – досвідчені гравці обманом відвозили новачків на далекі планети і змушували там добувати цінні ресурси.

Як передає видання Poligon, це виявив один з давніх фанатів ігор Elite на ім'я Джейсон. Він посадив грати в Elite: Dangerous своїх дітей і незабаром помітив, як до них підлетів великий авіаносець з досвідченими гравцями. Ті зробили дітям занадто вигідну пропозицію:

В обмін на прості товари "ветерани" дадуть багато ігрової валюти;

Допоможуть у створенні нового корабля і видобутку цінних ресурсів.

Все це, судячи з пропозиції, має допомогти новачкам швидко розбагатіти у грі. Єдине, що потрібно було від них – це сісти на великий авіаносець і вирушити за 800 світлових років від густонаселеного центру галактики до системи астероїдів, де й відбувається видобуток ресурсів.

10-річна дочка Джейсона вирішила, що ця пропозиція занадто підозріла, і відмовилася. Тоді гравець сам розібрався в ситуації.

Виявилося, що досвідчені гравці влаштували в Elite: Dangerous своєрідний космічний ГУЛАГ. Вони залишали новачків на краю галактики, звідки неможливо вибратися на маленьких кораблях, і висували ультиматум – щоб повернутися, потрібно добути певну кількість цінних ресурсів.

Гравцям, що потрапили у пастку залишалося тільки два виходи: виконати умови "викрадачів" або почати гру з початку, втративши весь прогрес.

Незабаром на форумах гри знайшлися й інші постраждалі. Третина з них зовсім перестала грати після того, що сталося. Решта ж почала просити допомоги у інших гравців. В результаті утворилася ціла група, яка почала організовувати рятувальні операції. За кілька тижнів їм вдалося вивезти з трудових таборів майже всіх "заручників". Однак у пастці залишилося ще 15 гравців.

Про ситуацію дізналися й розробники зі студії Frontier Developments. Вони почали допомагати пілотам-добровольцям проводити рятувальні операції, а також порадили постраждалим звертатися в службу підтримки.

"Ми стежимо за ситуацією, і будемо без вагань діяти, якщо виявимо, що гравці якимось чином порушили принципи нашої спільноти. Ми завжди рекомендуємо будь-якому гравцеві, який зазнає труднощів, вийти з гри і зв'язатися з нашою службою підтримки, яка постарається вирішити будь-яку проблему якомога швидше", – заявили розробники.

Своєю чергою група "зловмисників" не збирається зупинятися. Навпаки, вони мають намір діяти в ще більших масштабах.

Детальніше про Elite: Dangerous

Elite Dangerous – це масштабний багатокористувацький космічний симулятор. У грі реалізована процедурно згенерована галактика, створена відповідно до фактичного розміру Чумацького Шляху.

Гравець починає з невеликою сумою грошей і маленьким космічним кораблем. Він може торгувати, працювати найманцем, добувати ресурси, досліджувати космос або бути піратом.

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Автор: Сергій Коршунов