В Epic Games Store можна безкоштовно отримати DARQ: Complete Edition / скріншот
В Epic Games Store тривають щотижневі роздачі різноманітних ігор. Зараз в сервісі можна безкоштовно отримати повну версію DARQ. Акція триватиме до 4 листопада, 18:00 за київським часом. Потім почнеться роздача Aven Colony — стратегії про створення колонії на далекій планеті Ейвен-Прайм.
DARQ-подробиці про гру
- Сюжет проекту розповідає про хлопчика на ім'я Ллойд. Він опинився всередині власного кошмарного сну. Головний герой усвідомлює події, що відбуваються, але не може прокинутися. Йому необхідно зустрітися зі своїми страхами і розгадати сенс сновидіння.
- У грі реалізовані монстри, з якими буде стикатися Ллойд. Однак хлопчик не може протистояти чудовиськам, тому змушений ховатися і тікати.
- Геймплей DARQ заснований на вирішенні головоломок. Гравцям потрібно маніпулювати простором і застосовувати фізичні закони, щоб досягти мети. Наприклад, кімнати в проекті можна обертати вправо і вліво. Це дозволить пересунути важкі об'єкти.
- На рівнях заховано безліч секретів, які мотивують ретельно досліджувати місцевість.
- DARQ володіє похмурою стилістикою з поєднанням темних приглушених кольорів.
- Видання Complete Edition, яке роздається в Epic Games Store, включає два доповнення — The Tower і The Crypt.