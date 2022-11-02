Доступна лише альфа-версія.

У 90-ті роки минулого століття, коли на консольному ринку правили Nintendo і SEGA, існував тренд на FMV-ігри. Це проекти, які створювалися на основі відео з реальними акторами. Вони могли бути навіть еротичними, адже в ті часи інтерактивні розваги ще не стали масовими продуктами. Одна з таких ігор називалася Sacred Pools і розроблялася під патронажем SEGA. Проект представили на виставці Е3, але скасували в 1997 році. А нещодавно його опублікували в Мережі.

Альфа-версію Sacred Pools роздобув автор YouTube-каналу Gaming Alexandria. Він отримав збірку від продюсера гри Девіда Грея. Фінального варіанту проекту не існує, тому що розробку не завершили. У 90-х на створення Sacred Pools витратили майже $3 мільйони. Однак якість гри не влаштувала SEGA, і її скасували.

Зараз Sacred Pools можна пройти, нехай вона і не повністю готова. Якщо є бажання ознайомитися з проектом, то варто пройти за посиланням і завантажити альфа-версію. У ролику нижче присутні стартові шість хвилин геймплея проекту. Вони включають дослідження космічної станції та зустрічі з кількома привабливими дівчатами.

Еротики на відео немає — навіть панянки не одягнені у відверті вбрання. Однак Sacred Pools позиціонувалася, саме як еротичний FMV-трилер. Можливо, більш відверті епізоди з'являються далі при проходженні.

Вас также могут заинтересовать новости: