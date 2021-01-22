У грі буде кілька фіналів, а на повне проходження піде близько 50 годин.

Розробники з української студії Frogwares відповіли на поширені запитання користувачів щодо майбутньої гри про молодого Шерлока Холмса – Sherlock Holmes: Chapter One.

Своїми відповідями розробники поділилися на сайті студії.

Трейлер Sherlock Holmes: Chapter One

Першою чергою у Frogwares підкреслили, що центральний сюжет Chapter One буде розвиватися навколо таємниці смерті матері Шерлока. Однак 21-річний герой захоче довести всім, що він справжній детектив – тому буде братися й за інші розслідування.

Всього ж в грі буде 5 великих завдань за основним сюжетом і понад 30 додаткових квестів – деякі з них за розміром не поступаються основним. І якщо на сюжетну кампанію доведеться витратити від 12 до 15 годин, то на проходження гри з усіма квестами піде близько 50 годин.

Сама гра буде у відкритому світі. Тому виконавши сюжетне завдання Шерлок зможе досліджувати локації і взятися за додаткові квести.

Маскування стане одним з важливих елементів ігрового процесу. Шерлоку доведеться часто міняти одяг і приховувати свою зовнішність – наносити синці або зморшки на обличчя – щоб завоювати чиюсь довіру або потрапити в закриті зони.

І хоч Шерлок в новій грі молодий, зарозумілий і безрозсудний, битися він буде не дуже часто. Подібні екшен – сцени будуть присутні грі, але лише там, де це доречно за сюжетом.

На закінчення автори повідомили, що в Chapter One буде кілька фіналів – в залежності від того, кого звинуватить гравець. Це стосується й додаткових квестів. До того ж користувач може зробити помилку і звинуватити невинного.

Реліз гри відбудеться цього року на ПК. А ось коли Chapter One вийде на консолі – невідомо.

Про сюжет Sherlock Holmes: Chapter One

Sherlock Holmes Chapter One – це пригодницький квест про 21-річного Шерлока Холмса. За сюжетом молодий детектив займеться розслідуванням загибелі своєї матері. Допомагати Холмсу буде його друг Джон, але не Ватсон. Гравцям належить дізнатися ким насправді є Джон.

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Автор: Сергій Коршунов