Частина відомостей офіційні, а інші надійшли від надійних інсайдерів.

У Мережі з'явилася пачка даних про нові ігри у всесвіті "Зоряних війн". Спочатку Respawn Entertainment оголосила, що створює цілих три проекти в партнерстві з Lucasfilm Games, а потім цікавими відомостями поділилися інсайдери. Останні навіть згадали Star Wars: Knights of the Old Republic 3, яка нібито вже розробляється.

Читайте такожІнформатор розповів, коли вийдуть продовження Need for Speed, Dragon Age І Star Wars JediЗгідно із заявою на офіційному сайті Electronic Arts, створення всіх ігор Respawn курирує Вінс Зампелла, генеральний директор і засновник студії. Перший проект — це сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Раніше повідомлялося, що другу частину анонсують в травні і випустять в кінці поточного року. Продовженням займається колишня команда під керівництвом Стіга Асмуссена.

Колектив Пітера Хіршманна, продюсера ранніх Star Wars Battlefront, працює над шутером від першої особи. А третя гра розробляється в партнерстві зі студією Bit Reactor, створеною розробниками XCOM і Civilization. Це буде стратегія по "Зоряним війнам", але конкретної інформації про неї поки немає. Respawn продюсує проект, а виробництвом займається саме Bit Reactor.

Інформація про ігри у всесвіті "Зоряних війн" від інсайдерів

Редактор VentureBeat Джефф Грабб заявив, що Star Wars Battlefront 3 можна не чекати. DICE зараз зосереджена на виправленні Battlefield 2042 та франшизі Battlefield в цілому.

У наступному році ЕА втратить ексклюзивну ліцензію на випуск ігор по "Зоряним війнам". За словами Грабба, далі видавництво перестане використовувати бренд і зосередиться на своїй інтелектуальній власності, щоб зменшити витрати на ліцензування. Тобто третю частину Fallen Order аудиторія не побачить.

Інсайдер Bespin Bulletin, який вже неодноразово розкривав подробиці про різні творіння по "Зоряним війнам", повідомив про створення Star Wars: Knights of the Old Republic 3. Розробкою займається невідома студія, але це точно не BioWare. Раніше схожі заяви робив репортер Bloomberg Джейсон Шрайер.

Вас також можуть зацікавити новини: