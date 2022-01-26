У Мережі з'явилася пачка даних про нові ігри у всесвіті "Зоряних війн". Спочатку Respawn Entertainment оголосила, що створює цілих три проекти в партнерстві з Lucasfilm Games, а потім цікавими відомостями поділилися інсайдери. Останні навіть згадали Star Wars: Knights of the Old Republic 3, яка нібито вже розробляється.
Читайте такожІнформатор розповів, коли вийдуть продовження Need for Speed, Dragon Age І Star Wars JediЗгідно із заявою на офіційному сайті Electronic Arts, створення всіх ігор Respawn курирує Вінс Зампелла, генеральний директор і засновник студії. Перший проект — це сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Раніше повідомлялося, що другу частину анонсують в травні і випустять в кінці поточного року. Продовженням займається колишня команда під керівництвом Стіга Асмуссена.
Колектив Пітера Хіршманна, продюсера ранніх Star Wars Battlefront, працює над шутером від першої особи. А третя гра розробляється в партнерстві зі студією Bit Reactor, створеною розробниками XCOM і Civilization. Це буде стратегія по "Зоряним війнам", але конкретної інформації про неї поки немає. Respawn продюсує проект, а виробництвом займається саме Bit Reactor.
Інформація про ігри у всесвіті "Зоряних війн" від інсайдерів
- Редактор VentureBeat Джефф Грабб заявив, що Star Wars Battlefront 3 можна не чекати. DICE зараз зосереджена на виправленні Battlefield 2042 та франшизі Battlefield в цілому.
- У наступному році ЕА втратить ексклюзивну ліцензію на випуск ігор по "Зоряним війнам". За словами Грабба, далі видавництво перестане використовувати бренд і зосередиться на своїй інтелектуальній власності, щоб зменшити витрати на ліцензування. Тобто третю частину Fallen Order аудиторія не побачить.
- Інсайдер Bespin Bulletin, який вже неодноразово розкривав подробиці про різні творіння по "Зоряним війнам", повідомив про створення Star Wars: Knights of the Old Republic 3. Розробкою займається невідома студія, але це точно не BioWare. Раніше схожі заяви робив репортер Bloomberg Джейсон Шрайер.