Цього року очікується кілька великих ігор від Electronic Arts.

На зв'язок вийшов надійний ігровий Інсайдер Том Хендерсон. Він опублікував в особистому мікроблозі серію повідомлень, яку присвятив прийдешнім релізам Electronic Arts і планам видавництва на Battlefield 2042.

За словами інформатора, продовження Star Wars Jedi: Fallen Order від Respawn Entertainment представлять 4 травня — в день "Зоряних війн". Гру планують випустити в четвертому кварталі поточного року. Раніше аналогічними відомостями поділився редактор VentureBeat Джефф Грабб. Він також повідомив, що сиквел не буде називатися Fallen Order 2.

Наступна частина Need For Speed з'явиться у вересні або жовтні 2022 року. Її розробку припиняли, так як Criterion Games допомагала DICE доробляти Battlefield 2042. Виробництво відновилося, і судячи з усього, проходить добре. А ось у Dragon Age 4 немає "ніяких шансів" вийти цього року. RPG від BioWare слід чекати не раніше 2023 року.

Том Хендерсон про Battlefield 2042

Electronic Arts вкрай незадоволена фінансовими показниками Battlefield 2042 і відгуками про гру.

Компанія шукає способи, як підвищити популярність шутера. Вона розглядає випуск одного з режимів проекту в умовно-безкоштовному форматі і додання Battlefield 2042 в базову підписку EA Play. А тим часом онлайн ігри в Steam впав до 8 тисяч — це в тринадцять разів менше, ніж піковий показник на релізі.

Вас також можуть зацікавити новини: