На Чернігівщині помер 2-річний хлопчик: батьки кажуть, що після щеплення

Зі слів батьків, за кілька днів до смерті дитині робили щеплення.

На Чернігівщині поліція розслідує обставини загибелі 2-річного хлопчика.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

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Згідно з повідомленням, учора до Ічнянських правоохоронців надійшло повідомлення, що до сільської амбулаторії з поганим самопочуттям доставлений малолітній хлопчик, який проживав в одному з сіл району. Йому була надана медична допомога, але дитина померла.

Слідчо-оперативна група поліції на місці з’ясувала, що на тілі дитини видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Він проживав в благополучній родині. Зі слів батьків, кілька днів до цього дитині робили щеплення.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування та перевіряються всі обставини смерті хлопчика.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні після щеплень померли 18 дітей.