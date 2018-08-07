У Чернігові у виховательки дитсадка виявили відкриту форму туберкульозу - медики перевірять понад 200 дітей

Заклад працює у нормальному режимі, карантин там не запроваджували.

У Чернігові через відкриту форму туберкульозу у виховательки дошкільного навчального закладу №66 медики обстежують понад 200 дітей.

Як повідомили в управлінні освіти Чернігівської міськради, захворювання діагностували минулого тижня у педагога, яка викладала музику. Жінку госпіталізовано до обласного протитуберкульозного диспансера.

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У закладі наразі проводять дезінфекцію. Також медики обстежують усіх дітей, оскільки вихователька, яка захворіла, контактувала з ними на заняттях музики.

В управлінні освіти міськради ситуацію називають контрольованою. Заклад працює у нормальному режимі, карантин там не запроваджували.

«Взимку жінка проходила обстеження і нічого не було виявлено», - прокоментували в управлінні.

Також медики зробили припис, згідно з яким усім дітям, які відвідують ДНЗ №66, мають повторно провести туберкулінодіагностику та флюорографію.

Раніше у МОЗ заявляли, що хворих на туберкульоз в Україні лікуватимуть переважно амбулаторно.