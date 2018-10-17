Вугільні рани та розпад тканин: епідеміолог попередив українців про страшну хворобу

За словами фахівця, на перших стадіях хворобу можна сплутати з ГРВІ або грипом.

Жителям населених пунктів Одеської області, в яких фахівці зафіксували випадки захворювання тварин сибіркою, потрібно бути обережними й уважно ставитися до свого здоров'я.

Адже сибірська виразка – дуже стійке і небезпечне захворювання, постраждати від якого можуть люди, які, в першу чергу, перебувають у безпосередній близькості до осередку. Про це "Сегодня" розповів епідеміолог Юлій Жигалов.

За його словами, в зоні ризику перебувають і ті, хто працює з тваринами.

"Збудник сибірської виразки дуже стійкий у зовнішньому середовищі, може десятиліттями зберігати життєздатність і перебувати у ґрунті. Захворіти можуть люди, які знаходилися в районі осередку. Перейняти хворобу можна і після контакту з хворою твариною. Можна сказати, що це професійне захворювання. У зоні ризику співробітники ферм, харчових підприємств і тих, де йде первинна обробка м'яса, шкури тварин. Можна заразитися через продукти харчування і навіть повітряно-крапельним шляхом під час контакту з інфікованою твариною. Хворіють в основному дорослі люди", – говорить експерт.

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При цьому на ранніх стадіях сибірську виразку можна сплутати з грипом чи ГРВІ. Тому при цій хворобі, як і при будь-якій іншій, важлива діагностика на ранніх стадіях.

"Перші ознаки – підвищення температури, озноб і збільшення лімфовузлів. Сибірську виразку можна сплутати з ГРВІ та грипом. Це одне з найнебезпечніших захворювань. Йде множинне ураження, множинна клініка. Є кілька форм – шкірна, бульозна, яка вражає лімфатичні вузли і вражає внутрішні органи. Смертність висока. Головне – не прогавити початок захворювання. Адже від цього безпосередньо залежить летальність результату. Період інкубації дуже нетривкий – два-три дні. Після закінчення трьох днів на місці потрапляння мікроорганізму виникає запальний процес – "бульбашка", який червоніє і свербить. На цьому місці утворюється чорна скоринка у вигляді вуглинки. Місце потрапляння бактерії дуже схоже на укус комахи. Одразу ж на перших етапах треба звернутися до фахівця, який зробить диференціальну діагностику і призначить лікування", – радить епідеміолог.

Як каже фахівець, при своєчасному виявлення сибірська виразка лікується антибіотиками і гамма-глобуліном, а от без належного лікування сама хвороба протікає страшно й можливі ускладнення.

"При ураженні можуть бути ускладнення – розпад тканин, порушення кровоносної системи, сепсис, токсичний шок від розпаду клітин, набряк легень, може бути ураження головного мозку. Тому важливо вчасно звернутися і пройти правильний курс лікування", – доповнює Жигалов.

Крім того, важливо провести епідеміологічне дослідження в осередку захворювання і ліквідувати збудник.

"Якщо провести епідеміологічне дослідження, аналіз, якщо все правильно зробити, то поширення не буде", – підсумовує фахівець.

Також важливі регулярні санітарно-гігієнічні заходи на фермах і в інших місцях, де люди постійно працюють з тваринами, дезінфекції. Не завадила б і планова вакцинація працівників таких підприємств.

Нагадаємо, в Одеській області п'ятеро людей захворіли на сибірську виразку. Спалах захворювання зафіксували в Саратському районі: всі хворі є жителями села Міняйлівка. Люди, які потрапили в лікарню з підозрою на сибірську виразку, перед цим зарізали хвору корову і з'їли її м'ясо.

Крім того, з'явилася інформація про смерть тварини в селі Миколаївка-Новоросійська в Одеській області.