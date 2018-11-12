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Кувейт хоче інвестувати в українську систему лікування раку – МОЗ

12:58, 12 листопада 2018
Країна
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Кувейт зацікавили проекти щодо онкології та трансплантації кісткового мозку \ newsru.co.il

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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк. Як зазначається на сайті МОЗ, найбільше Кувейт зацікавили проекти щодо онкології та трансплантації кісткового мозку.

«Саме ці питання є найбільш болючими для нашої системи охорони здоров’я. Наприклад, цього року на програму «Лікування за кордоном» з держбюджету було витрачено близько 580 млн грн. Саме тому потрібні інвестиційні проекти, які б розвивали трансплантацію в Україні», - пояснив Ковтонюк.

За даними ВООЗ, онкологічні захворювання є однією з провідних причин смертності в світі. Медики реєструють близько 14 млн нових випадків раку в рік. За прогнозами, в найближчі 20 років число хворих на рак збільшиться на 70%.

Наразі в Україні зареєстровано близько 950 тис. онкохворих. Більше 66 тис. пацієнтів помирають від онкозахворювань, але це втричі менше, ніж помирають від серцево-судинних захворювань.

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Теги: #Україна#МОЗ#Кувейт