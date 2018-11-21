Уряд звільнив скандальну очільницю Держлікслужби

Раніше Кабмін відсторонив від виконання обов’язків голови Держлікслужби Наталію Гудзь та її першого заступника Владислава Цілину у зв’язку з виявленими фактами необґрунтованої заборони деяких вакцин.

Уряд звільнив керівника Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталію Гудзь.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

"Наталія Гудзь, яка на посаді керівника Держлікслужби протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця, була звільнена сьогодні, 21 листопада", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадують, що Держслужба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками лише у 2018 році неодноразово ухвалювала необґрунтовані рішення про тимчасову заборону на реалізацію та застосування різних вакцин.

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«Керівництво виносило ці заборони всупереч встановленому порядку застосування тимчасових заборон. Не було достатніх підстав і фактів, які б свідчили про необхідність таких заборон. У кожному конкретному випадку необґрунтованих заборон висновки протоколів розслідування регіональних груп доводили, що загроз немає», - зазначають у відомстві.

«Водночас, через такі дії керівництва Держлікслужби щоразу зупинявся процес імунізації українців: діти не могли одержати свої щеплення за календарем профілактичних щеплень, оскільки вакцини були заборонені. А публікація таких розпоряджень Держлікслужби у ЗМІ призвела до дискредитації імунізації, збільшення загрози відмов громадян від вакцинації і в цілому поставила під загрозу національну безпеку в частині захисту мільйонів українців від інфекційних хвороб", - додали у міністерстві.

Як повідомлялося, раніше уряд відсторонив від посади голову Держлікслужби Наталію Гудзь через необґрунтоване запровадження заборони на різні вакцини.