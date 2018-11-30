Супрун прокоментувала жахливий випадок зі смертельною інфекцією на Київщині

Завдяки вакцинації людство почало забувати про страшні хвороби, від яких ще недавно гинуло багато людей, каже Супрун.

Чимало людей досі вірять, що вакцини можуть ослабити імунну систему, а дітям краще перехворіти на певну хворобу і так отримати від неї "природний імунітет".

Та такі міфи й упередження щодо вакцинації створюють небезпеку для життя. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Найстрашніше, що від цього страждають діти. Зараз в обласній лікарні на Київщині за своє життя бореться хлопчик, якому всього 2 роки і 8 місяців. Дитина вже майже тиждень у реанімації на апараті штучного дихання та в стані штучної коми. Причина такого стану — правець.

Читайте такожВ Україні зафіксовано небезпечну інфекцію - 11-річний хлопчик лежить у лікарні при смерті (відео)

"Цьому можна було б запобігти, якби хлопчик був вчасно вакцинований. Натомість матір дитини відмовилась від щеплення, а однією з причин вказала інформацію, що прочитала в інтернеті. Начебто до 3-х років дітей вакцинувати не треба, бо це впливає на розвиток нервової системи. Тому й не хотіла вакцинувати дитину до цього часу, попри те, що вакцини були в наявності", - розповіла Супрун.

Наразі дитині ввели з метою порятунку протиправцеву сироватку, однак вона діє лише на токсини в крові та безсила проти тих, що вже встигли проникнути в нервову систему. Загроза смерті все ще зберігається, адже токсин може викликати параліч серцевої мускулатури.

"Таких історій не має траплятись в 21 столітті. Коли є можливість проконсультуватись з лікарем, а не шукати інформацію в інтернеті, коли вакцини є у вільному доступі, та їх не потрібно купувати за власний кошт", - наголосила в.о. глави МОЗ.

Вона нагадала, що за календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі потрібно ревакцинуватись від хвороби кожні 10 років.