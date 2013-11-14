Більшість людей із цукровим діабетом не знають про свій діагноз.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила провідний науковий співробітник Інституту ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка АМНУ Любов Соколова.

За її словами, в Україні налічується понад 1 млн 300 тис. хворих із цукровим діабетом.

«У більшості людей, які хворіють на цукровий діабет, діагноз офіційно не встановлено. Оскільки, якщо ми говоримо про діабет 2-го типу, діагноз встановити іноді досить складно, для цього необхідна увага до пацієнта й активні дії на предмет скринінгу (виявлення) в осіб групи ризику», - сказала Соколова.

За словами медика, факторами ризику розвитку цукрового діабету є неправильний спосіб життя, зайва маса тіла, низька фізична активність, похилий вік (старше 65 років).

«Якщо враховувати всі ці фактори, реально в Україні налічується понад 2,5-3 млн людей із цукровим діабетом, проте не в усіх він виявлений. Тому завдання медиків активно виявляти діабет, щоб ми могли перешкоджати розвитку серйозних ускладнень. Зокрема, діабетичної ретинопатії, ураження нирок, високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань у цієї категорії пацієнтів. При детальному огляді пацієнтів ми зможемо виявити хворобу на ранній стадії й продовжити їм життя», - сказала Соколова.

За її словами, на сьогодні цукровий діабет за кількістю смертей займає третє місце в світі серед неінфекційних хвороб, після серцево-судинних і онкологічних захворювань. У світі – понад 360 млн людей, які хворіють на цукровий діабет. Згідно з епідеміологічними даними, до 2030 року в світі буде півмільярда людей, які страждають на діабет.