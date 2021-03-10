Нардеп від "Голосу" Ольга Стефанишина нагадала про те, що Шипко голосував за "диктаторські закони 16 січня", є фігурантом корупційних розслідувань, має розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто.

Колишній регіонал Андрій Шипко став виконувачем обов’язків Національного інституту раку.

Про це йдеться на сайті Інституту.

Рішення було прийнято на вченій раді медустанови. До нього посаду займав Олександр Яцина.

Призначення Шипка прокоментувала нардеп від партії Голос Ольга Стефанишина.

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«Сьогодні в Національному інституті раку свою роботу починає екс-регіонал Андрій Шипко. Буде директором. Призначив його Максим Степанов», - написала вона у своєму Facebook.

Також вона опублікувала фотографію 2013-року із засідання Верховної Ради, на якій, «не маючи жодних на те повноважень, він «рішає» питання "ліцензування медпрактик"».

«Сьогодні по-тихому і без зайвого шуму міністр віддав один із ключових медичних закладів країни у руки Андрія Шипка. Щорічний бюджет Інституту 220 мільйонів гривень. Додатково Інститут має 1.5 мільярди на ремонт і створення клінічної бази цього року. Ними пан Шипко буде розпоряджатися на пару з міністром Степановим», - додала вона.

Нардеп від «Голосу» також нагадала про те, що Шипко голосував за «диктаторські закони 16 січня», є фігурантом корупційних розслідувань, був заступником Юрія Вілкула (батька екс віце-прем'єр міністра України уряду Азарова - Олександра Вілкула) в Дніпропетровській обласній раді і 15 років працює винятково на державних посадах, має розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто.

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Автор: Денис Прядко