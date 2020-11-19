Кожна школа області отримає кошти на дезінфікуючі засоби, залежно від кількості учнів.

Майже 22 мільйони субвенції отримає обласний бюджет відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 984 «Про виділення у 2020 році на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти».

Про це повідомив голова ОДА Сергій Борзов. Так, він зауважив, що 10 мільйонів область уже отримала цього тижня, решта – у грудні.

Сергій Борзов зазначив, що кожна школа області отримає кошти на дезінфікуючі засоби, залежно від кількості учнів:

«Приміром, лише м. Вінниця отримає 5, 7 млн. грн., м. Хмільник – 414 тис. грн., м. Козятин - 402 тис. грн., Гайсинський район – 678 тис. грн».

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Автор: УНІАН