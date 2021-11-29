Ольга Голубовська підкреслила, що всі штами коронавірусу можуть викликати важкі форми хвороби або смерть.

Поки невідомо, чи є новий штам коронавірусу "Омікрон" більш заразним у порівнянні з іншими варіантами, включаючи "Дельту", і чи викликає він важчий перебіг захворювання.

Про це відома українська лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила на сторінці в Facebook.

"Кількість інфікованих у Південній Африці зросла, але епідеміологічні розслідування з'ясовують, чи пов'язано це з Omicron або іншими факторами... У Південній Африці зростає кількість госпіталізацій, але це може бути пов'язано зі збільшенням загального числа інфікованих людей, і не тільки варіантом Омікроном", - написала Голубовська.

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Також, за її словами, поки немає даних про те, наскільки симптоми "Омікрона" відрізняються від симптомів при захворюванні іншими штамами коронавірусу.

"Для розуміння ступеня тяжкості хвороби, викликаної цим варіантом, буде потрібно від кількох днів до кількох тижнів", - зазначила інфекціоніст.

При цьому Голубовська підкреслила, що всі варіанти SARS-CoV-2, включаючи штам "Дельта", можуть викликати важкі форми хвороби або смерть.

"Попередні дані свідчать про те, що може бути підвищений ризик повторного зараження варіантом Омікрон, але інформація обмежена. Ефективність вакцин від цього варіанту невідома (поки)", - додала експерт.

Також вона зазначила, що широко використовувані тести ПЛР виявляють новий штам коронавірусу, а ефективність експрес-тестів вивчається. А кортикостероїди і блокатори рецепторів IL6 як і раніше будуть ефективні для лікування пацієнтів із важкою формою COVID-19.

"Який би не був варіант, принципи терапії COVID-19 залишаються колишніми: рання противірусна терапія, рання госпіталізація при прогресуванні хвороби і тільки тоді швидке й своєчасне призначення ГКС та інших імуномодуляторів. Просто дивно, як ігнорується раннє лікування, я не пам'ятаю жодного іншого інфекційного захворювання, яке ми починаємо лікувати вже тоді, коли є ускладнення", - додала Голубовська.

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Як повідомляв УНІАН, вперше новий штам B. 1.1.529 виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути вшестеро заразніший, ніж штам "Дельта".

Через новий штам деякі країни почали закривати кордони для мандрівників з інших держав, переважно африканських. Наприклад, Ізраїль закрив свої кордони для негромадян на два тижні з 28 листопада.

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Автор: Олександр Топчій