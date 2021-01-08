Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (131), Оболонському (73) та Деснянському (58) районах.

У столиці коронавірус минулої доби виявили ще у 438 киян, померли – 11.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 438. Померли 11 людей. Всього коронавірус забрав життя 2 тис. 052 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 116 тис. 469», - повідомив Кличко.

Мер уточнив, що минулої доби захворіли 238 жінок, 179 чоловіків, 21 дитина. Захворіли, зокрема, 19 медиків.

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До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 126 осіб, всього з початку пандемії – 42 тис. 336.

За даними Кличка, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (131), Оболонському (73) та Деснянському (58) районах.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні за минулу добу зафіксовано 5 тис. 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.

7 січня госпіталізували 2 тис. 402 особи, померли - 83, одужали - 5 тис. 131.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 105 тис. 169 осіб, одужали - 778 тис. 345 осіб, померли - 19 тис. 588. Проведено 5 млн 733 тис. 555 ПЛР-тестування.

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Автор: Світлана Закелова