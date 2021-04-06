Також вона підтримує введення комендантської години в країні і закриття авіасполучення з іншими державами.

В Україні на сьогодні спостерігається найважча ситуація з COVID-19 за весь час пандемії. Зокрема, велика кількість хворих, ресурси обмежені, а медичних працівників не вистачає.

Читайте такожГолубовська розповіла, коли людина з коронавірусом є особливо заразноюПро це заявила провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська в ефір каналу "НАШ". У зв'язку з цим вона виступила за введення жорсткого карантину, який би включав обмеження на пересування всередині країни і на подорожі за кордон.

"Коли є певні карантинні обмеження, тоді немає можливості у вірусу адаптуватися, видозмінюватися і стати ще більш агресивним", – зазначила Голубовська.

Також вона підтримує введення комендантської години в країні і закриття авіасполучення з іншими державами для зменшення кількості інфікувань коронавірусом.

"Закрийте авіасполучення, зробіть що-небудь. Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення вірусу", – закликала інфекціоніст.

За її словами, є поняття сезонності і, можливо, влітку COVID-19 був би менш агресивним. Однак, підкреслила фахівець, рекомендації для людей, які зараз подорожують, залишаються незмінними.

"Якщо повертаєтеся додому, то потрібно ізолюватися і почекати, захворієте ви чи ні. Тому що тест не має ніякого значення, він в 30% випадках може бути негативним", - підсумувала Голубовська.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла