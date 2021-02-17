У зв’язку із цією ситуацією, місцеві органи влади можуть ухвалити рішення про припинення очної та стаціонарної форми навчання у всіх навчальних закладах області щонайменше на найближчі два тижні.

У Чернівецькій області склалася критична ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

За його словами, протягом останніх днів у регіоні щодоби госпіталізують з коронавірусом понад 100 людей, а в лікарнях зайняті понад 80% ліжок.

«Така велика кількість навантаження на нашу медичну систему є вперше, адже ми постійно дотепер збільшували кількість ліжок, які ми надавали для лікування коронавірусних хворих. Якщо раніше це була завантаженість на 50%, але від загальної кількості ліжок (900), то тепер ми маємо понад 50 відсотків від загальної кількості – 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусної хвороби», – додав він.

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Водночас Осачук сказав, що у зв’язку із цією ситуацією, місцеві органи влади можуть ухвалити рішення про припинення очної та стаціонарної форми навчання у всіх навчальних закладах області щонайменше на найближчі два тижні. Зокрема, посадовець повідомив, що сьогодні Чернівецька ОДА отримала «настійливу рекомендацію» від міністерства освіти і науки щодо закриття шкіл через епідемію коронавірусу. За словами Осачука, ця рекомендація стосується як закладів загальної середньої освіти, так і спеціальної професійно-технічної освіти й вищих навчальних закладів.

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Чи готові медики в Чернівцях вакцинуватися проти коронавірусу

Кобевко розповіла, що в Чернівецькій області багато медиків відмовилися робити щеплення від коронавірусу. Усе через те, що деякі представники місцевої влади заявили про неготовність вакцинуватися.

"Їхня відмова призводить до того, що лікарі мають сумнів". – зазначила лікарка.

Коронавірус у Чернівецькій області: що відомо

Від початку пандемії COVID-19 виявили 49 141 хворого на коронавірус. Станом на 17 лютого, від хвороби одужали понад 42 тисячі пацієнтів. На жаль, померли 932 людини.

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Автор: Микола Кобилюк