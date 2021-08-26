Окрім України, це також Чехія та Польща.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що наразі лише три із 15 великих країн Європи не мають ознак спалаху COVID-19, зокрема Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, наразі рівень захворюваності у світі не спадає.

Зокрема, Європа зараз знову повертається до максимального значення поточної хвилі коронавірусу, Азія почала демонструвати невеликий тренд на спадання, а решта континентів - або стабільні, або продовжують сильно зростати, як от Північна Америка.

Читайте такожНа початку осені Україна вийде із зеленого рівня епідемічної небезпеки - експерти"Це зростання є дуже небезпечним в Європі, тому що оце плато на максимальних позначках триває вже понад місяць - це може означати нові "ковідні" вибухи, тобто спалахи захворюваності. Наразі нова країна додалася до явного спалаху - це Німеччина… І ми бачимо вже втрату контролю над поширенням захворюваності у Німеччині, не повну втрату, а погіршення контролю над поширенням захворюваності", - зазначив Ганиченко.

Він уточнив, що Україна наразі перебуває на відносно стабільних показниках, адже, як і протягом минулих тижнів, вона посідає 12-те місце за рівнем захворюваності у Європі.

За прогнозами експертів, очікується, що наступного тижня Румунія обійде Україну та переміститься на 12-те місце, адже у цій країні вже спостерігаються перші ознаки спалаху.

"Зараз лише 3 із 15 країн Європи з населенням у понад 10 млн не мають ознак спалаху - це Україна, Чехія та Польща. У решті великих європейських країн - їх 12 - ми вже говоримо або про початок спалаху (Румунія), або вже про явний спалах (решта 11 країн)", - розповів він.

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Автор: Антоніна Доломанжи