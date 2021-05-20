За словами кандидата на посаду міністра охорони здоров’я, пріоритетом №1 для нього є подолання коронавірусної хвороби.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пандемія COVID-19 ще не завершилась, і вона не остання, cаме тому біологічна безпека наших громадян стане пріоритетом роботи міністерства.

Читайте такожЛяшко пообіцяв за літо провакцинувати 5 мільйонів українців від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні парламенту перед голосуванням за подання голови уряду щодо призначення його на посаду міністра охорони здоров’я.

«Часом мені доводилося приймати непопулярні рішення, але завжди у пріоритеті я ставив людське життя. Знаю, що мені вистачить і фаховості стійкості у прийнятті управлінських рішень», - зазначив він.

Ляшко повідомив, що він пройшов шлях у МОЗ від головного спеціаліста, керівника відділу, директора департаменту і сьогодні «стою тут як кандидат на посаду очільника цього відомства».

«Пріоритетом номер один для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватись, працювати та подорожувати. Ця пандемія ще не завершилась і, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека наших громадян стане пріоритетом роботи міністерства», - наголосив він.

Кадрові ротації у МОЗ

18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

19 травня до парламенту надійшло подання прем’єр-міністра України щодо призначення заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

19 травня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ляшко пообіцяв, що провакцинує в літній період 5 млн українців, тобто буде проведено 10 млн щеплень.

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення трьох міністрів, зокрема кандидатуру Ляшка, та проведе позачергове засідання.

Перед засіданням «Слуги народу» перший заступник фракції Олександр Корнієнко зазначив, що якщо Ляшко не виконає обіцянку про щеплення за літо 5 млн українців, то піде у відставку.

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Автор: Костянтин Гончаров