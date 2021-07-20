Міністр закликав медпрацівників повністю використовувати один флакон, який розрахований на 15 ін’єкцій.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсьогодні медпрацівники починають щеплювати українців вакциною Moderna, та наголосив, що один флакон препарату розрахований на 15 доз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу.

Ляшко звернувся до медичних працівників, які відсьогодні починають щеплювати українців вакциною Moderna.

"Вона постачається у флаконах, які відповідно до інструкції виробника розраховані на 13-15 доз", - заявив він.

Водночас, міністр зауважив, що на упаковці написано, що у флаконі є 15 доз.

"Україна забезпечила якісні ефективні шприци, які дозволяють з флакона набирати 15 доз. Тому звертаюсь до всіх медичних працівників ефективно використовувати дану вакцину і старатись набирати 15 доз з флакона, це перевірено. Це дозволить нам захистити якомога більше українців", - наголосив він.

Вакцина Moderna в Україні

18 липня Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Препарат надано урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після повного курсу щеплення Moderna можна буде отримати міжнародний сертифікат. Повний курс передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров