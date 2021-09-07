У місті матеріальну допомогу вже встигли отримати понад 4 тисячі людей.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив перепитувати у заявників, які звертаються за матеріальною допомогою на лікування COVID-19, чи були вони щеплені від вірусу.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Він уточнив, що це не стосується випадків, коли людина не змогла пройти імунізацію через відсутність вакцини у регіоні.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – відповів він.

Читайте такожВ Україні за добу стрімко зросла кількість COVID-випадківВід початку року майже 4 тисячі мешканців Івано-Франківська отримали матеріальну допомогу для лікування COVID-19.

На цій же нараді Руслан Марцінків пообіцяв виплатити премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації від коронавірусу.

Руслан Марцінків відомий своєю боротьбою з небажанням містян вакцинуватися. 31 серпня мер пригрозив звільняти нещеплених працівників міської ради або депреміювати порушників.

На що омбудсмен з прав людини Людмила Денісова вказала на порушення Конституції у заяві Марцінківа. Меру Івано-Франківська з цього приводу відповідний відправили лист.

Ще раніше Марцінків пропонував стимулювати педагогів вакцинуватися за допомогою виплати премій.

Вакцинація в Україні від коронавірусу є добровільною.

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Автор: Яна Ставська